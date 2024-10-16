Кроме того, оккупационная армия продвинулась возле Левадного в Запорожской области.

Российские оккупанты продолжают наступление на фронте и имеют некоторые успехи. В частности, у россиян есть продвижение на горячем Торецком направлении.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, враг оккупировал село Островское вблизи Курахово Донецкой области. Кроме того, оккупационная армия продвинулась возле Левадного (Запорожская область), Цукурино и в Торецке (Донецкая область).

Война в Украине - актуальные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают превращать в руины Торецк Донецкой области. Ситуация в городе очень сложная, заявила спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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Российские оккупационные войска за август-сентябрь захватили в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год, заявили аналитики проекта UA War Infographics. Главными причинами этого является дефицит оружия в ВСУ и изменение тактики российских оккупантов.

Тем временем украинские защитники продолжают уничтожать врага. На одном из южных направлений ВСУ нанесли удар по учебному полигону, где тренировались российские военные. На момент поражения на данной территории находилось около двух десятков оккупантов.

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