В городе фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью.

Российские оккупационные войска продолжают превращать в руины Торецк Донецкой области. Ситуация в городе очень сложная, заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Враг "разбирает" город из артиллерии, авиации и FPV. Там фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие, и невозможно закрепиться, где позиции фактически стерты FPV, нам приходится перемещаться на другие позиции", – пояснила она в эфире телеканала "Мы – Украина".

По словам Бобовниковой, из-за этого враг закрепляется, но просто приходит на выжженную землю, где уже ничего нет. Таким образом оккупационные войска РФ пытаются "выдавить" украинские силы, добавила спикер.

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Война в Украине

Российские оккупационные войска за август-сентябрь захватили в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год, заявили аналитики проекта UA War Infographics. Главными причинами этого является дефицит оружия в ВСУ и изменение тактики российских оккупантов.

Тем временем украинские защитники продолжают уничтожать врага. На одном из южных направлений ВСУ нанесли удар по учебному полигону, где тренировались российские военные. На момент поражения на данной территории находилось около двух десятков оккупантов

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