Если Россия добьется успеха в действиях против Украины, это подтолкнет ее к большей поддержке Северной Кореи, что нанесет вред Южной Корее.

Американский ветеран-доброволец, участник войны в Ираке, Афганистане и Украине рассказал об опыте, который он получил во время российско-украинской войны и объяснил, почему Россию нужно победить именно сейчас. Об этом снайпер морской пехоты США, доброволец Международного легиона, Мэтью Сэмсон, сказал в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона "Единые новости".

"Украина точно того стоит, чтобы за нее бороться. Победа здесь будет значительно больше чем просто победа Украины. Это будет победа для Европы. Для регионов, которые кажутся отдаленными, как например, Тайвань. Есть такие страны, как Южная Корея, которые очень заинтересованы в том, что здесь (в Украине - УНИАН) происходит. Потому что их сосед Северная Корея. А один из крупнейших партнеров Северной Кореи - это Россия", - акцентировал он.

По мнению американского ветерана-добровольца, если Россия добьется успеха в боевых действиях против Украины, это безусловно может подтолкнуть ее к большей поддержке Северной Кореи, что нанесет вред Южной Корее.

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"А это может привести к возобновлению войны, которая технически еще не завершилась. Соединенные Штаты четко заявили, что полностью поддерживают Южную Корею и не хотят, чтобы на корейском полуострове снова вспыхнула война. Поэтому, все что происходит в Украине имеет значение и каждый акт поддержки, оказываемой здесь имеет большое значение возможно для спасения миллионов жизней в ближайшем будущем", - подчеркнул Сэмсон.

На войне в Украине Сэмсон провел 365 дней, из которых большую часть времени был в составе Международного легиона под командованием украинской военной разведки.

"Если говорить об участии в боевых операциях, без перерывов и без выезда из страны на отдых, то по моему мнению у меня больше боевых дней здесь, чем у любого другого гражданина США", - отметил он.

Изначально, как и большинство западных экспертов, американский ветеран думал, что Украина проиграет войну за несколько дней или недель. Поэтому был очень удивлен, что украинцы смогли противостоять российской армии, которую до этого все считали второй сильнейшей в мире.

"Это дало мне много информации, что на самом деле Россия не является такой сильной, если ей способна сопротивляться страна, о которой я ничего раньше не знал", - добавил Сэмсон.

Война в Украине - роль КНДР

Как писал УНИАН, США "обеспокоены" сообщениями о северокорейских солдатах, которые воюют за Россию в Украине. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт. Он отметил, участие северокорейских войск в Украине, если это правда, будет означать значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией, "новый уровень отчаяния для России".

На днях, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины. Он обвинил Северную Корею в передаче личного состава в российские вооруженные силы, заявив, что разведывательные службы проинформировали его о "реальном участии Северной Кореи в войне" в Украине.

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