На момент удара там находилось два десятка захватчиков.

На одном из южных направлений ВСУ нанесли удар по учебному полигону, где тренировались российские военные.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины и обнародовали соответствующее видео. "На момент поражения на данной территории находилось около двух десятков оккупантов", - заявили в Силах обороны.

На видео можно увидеть, что на этой территории есть вражеская военная техника и солдаты. Неожиданно наносится удар, который "накрывает" оккупантов вместе с вооружением.

Ситуация на юге Украины

Всего за вчера захватчики потеряли 55 солдат (убитыми и ранеными), и 21 единицу вооружения и военной техники. Это - 8 единиц автомобильной и бронированной техники (из них 1 БТР), 5 гаубиц, 2 мотоцикла, 2 минометы, starlink, 3 лодки. Также поражено 9 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, огневая позиция.

Кроме того, сообщается, что враг продолжает активные боевые действия на Приднепровском направлении - на Херсонщине за минувшие сутки отбито 8 штурмов. Еще два штурма отбито в Запорожье.

Напомним, за минувшие сутки общие боевые потери оккупантов ориентировочно составили 1 210 человек, а с начала полномасштабного вторжения - около 671 400. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, также уничтожено много вражеской техники: танков - 8988 (+13 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин - 17939 (+44), артиллерийских систем - 19430 (+9), БПЛА оперативно-тактического уровня - 17019 (+10), крылатые ракеты - 2620 (+1), автомобильной техники и автоцистерн - 26654 (+32) единиы.

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