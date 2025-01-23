Наиболее критический момент во время обороны Киева был тогда, когда шли бои за село Мощун на северной окраине столицы. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью проекту БАЗА на Радио Байрактар.
"По-моему, наиболее критический момент был, когда шли бои за Мощун. Это было ночью, когда противник готовился переправить, как минимум, батальон, большое количество техники было, было возведено пять понтонно-мостовых переправ через Ирпень. И противник готовился преодолеть Ирпень и перейти к масштабным боевым действиям в Мощуне, и он уже тогда имел около нескольких десятков морпехов и около 15-20 единиц БМД, которые были на нашей стороне, то есть на нашем - правом берегу Мощуна", - заявил Сырский.
По его словам, наверное, наиболее критический момент был, именно когда техника начала двигаться.
"Я видел это на мониторе, была съемка с беспилотника... Когда начали двигаться машины, мы, конечно, вели огонь из всего, что у нас было, артиллерия стреляла. У нас была задача разрушить переправы. Эти машины пошли, первая машина повернула направо и пошла вдоль боевых порядков бронетехники в сторону Гостомеля. Я даже не поверил, что это возможно, потому что готовились к худшему сценарию", - рассказал главнокомандующий.
Он отметил, что худший сценарий не состоялся в этот момент, россияне не пошли на переправы.
"Тогда нам удалось разрушить две переправы, оставалось три. Они отказались от своих намерений. А потом уже обстановка в последующие дни начала улучшаться. И конечным результатом было то, что они бросили все и сбежали из Мощуна", - рассказал Сырский.
Битва за Мощун
Как сообщал УНИАН, село Мощун в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало главным форпостом, который помог выиграть битву за Киев. Несмотря на наступление врагов, украинские военные удержали этот населенный пункт.
В результате активных боевых действий в селе не осталось ни одного уголка, который бы не пострадал. Вокруг были обстреляны заборы с воротами и разрушены или повреждены дома. Несмотря на это, местные жители доказывают, что жизнь продолжается - в селе уже даже отремонтировали газопровод.