Российское наступление на украинскую столицу было остановлено в селе Мощун в считанных километрах от города.

Наиболее критический момент во время обороны Киева был тогда, когда шли бои за село Мощун на северной окраине столицы. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью проекту БАЗА на Радио Байрактар.

"По-моему, наиболее критический момент был, когда шли бои за Мощун. Это было ночью, когда противник готовился переправить, как минимум, батальон, большое количество техники было, было возведено пять понтонно-мостовых переправ через Ирпень. И противник готовился преодолеть Ирпень и перейти к масштабным боевым действиям в Мощуне, и он уже тогда имел около нескольких десятков морпехов и около 15-20 единиц БМД, которые были на нашей стороне, то есть на нашем - правом берегу Мощуна", - заявил Сырский.

По его словам, наверное, наиболее критический момент был, именно когда техника начала двигаться.

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"Я видел это на мониторе, была съемка с беспилотника... Когда начали двигаться машины, мы, конечно, вели огонь из всего, что у нас было, артиллерия стреляла. У нас была задача разрушить переправы. Эти машины пошли, первая машина повернула направо и пошла вдоль боевых порядков бронетехники в сторону Гостомеля. Я даже не поверил, что это возможно, потому что готовились к худшему сценарию", - рассказал главнокомандующий.

Он отметил, что худший сценарий не состоялся в этот момент, россияне не пошли на переправы.

"Тогда нам удалось разрушить две переправы, оставалось три. Они отказались от своих намерений. А потом уже обстановка в последующие дни начала улучшаться. И конечным результатом было то, что они бросили все и сбежали из Мощуна", - рассказал Сырский.

Битва за Мощун

Как сообщал УНИАН, село Мощун в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало главным форпостом, который помог выиграть битву за Киев. Несмотря на наступление врагов, украинские военные удержали этот населенный пункт.

В результате активных боевых действий в селе не осталось ни одного уголка, который бы не пострадал. Вокруг были обстреляны заборы с воротами и разрушены или повреждены дома. Несмотря на это, местные жители доказывают, что жизнь продолжается - в селе уже даже отремонтировали газопровод.

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