В результате бомбардировки повреждены жилые дома, лицей, котельная и Дом культуры

В селе Кирданы на Житомирщине в результате ракетных ударов российских оккупантов повреждены жилые дома, здание лицея, котельная и Дом культуры.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 марта около 9:00 в результате ракетных ударов повреждено здание лицея, котельную и дом культуры в селе Кирданы Коростенского района без последующего горения. Погибших и травмированных нет", - говорится в заметке.

Также разрушены пять, повреждены 13 жилых домов и семь хозяйственных построек в селе Раковщина Коростенского района без последующего горения, травмирован один человек.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное. Общая сумма убытков составила 62,6 миллиарда долларов.

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