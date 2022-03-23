Сейчас на месте работает комиссия, убытки устанавливаются.

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по военной инфраструктуре в Ривненской области.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

Он напомнил, что с начала суток на Ривненщине пять раз раздавался сигнал воздушной тревоги.

По словам Коваля, в течение суток украинские Вооруженные силы сбили один беспилотник и одну ракету оккупантов.

"Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия, убытки устанавливаются", - отметил председатель ОВА.

Ранее директор Ривненской атомной электростанции Павел Павлишин заверил, что объект не будет сдан русским силам даже под угрозой глобальной ядерной катастрофы, а работники останутся на своих рабочих местах.

Вас также могут заинтересовать новости: