ВСУ показали ликвидацию подразделения РФ / фото facebook.com/24th.brigade
24 ОМБр имени короля Даниила показала результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов на Луганщине.
Фото появились в Facebook бригады.
Благодаря слаженным действиям артиллеристов и пехотинцев удалось ликвидировать технику оккупантов и весь личный состав.
"Минус три танка Т-72, одна БМП-3 и весь личный состав орков. Все будет Украина", - говорится в сообщении.
Уничтожено несколько единиц техники / фото facebook.com/24th.brigade
Работали пехота и артиллерия / фото facebook.com/24th.brigade
Напомним, что российская армия несет огромные потери в Украине, ее солдаты деморализованы. Поэтому эксперты делают прогнозы по поводу того, когда закончится война в Украине.