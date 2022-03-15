Военные показали результат работы пехотинцев и артиллеристов.

24 ОМБр имени короля Даниила показала результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов на Луганщине.

Фото появились в Facebook бригады.

Благодаря слаженным действиям артиллеристов и пехотинцев удалось ликвидировать технику оккупантов и весь личный состав.

"Минус три танка Т-72, одна БМП-3 и весь личный состав орков. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, что российская армия несет огромные потери в Украине, ее солдаты деморализованы. Поэтому эксперты делают прогнозы по поводу того, когда закончится война в Украине.

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