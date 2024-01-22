На Бахмутском направлении Силы обороны отразили семь атак.

Россия не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, за сутки россияне пытались там штурмовать позиции ВСУ, но безуспешно. Всего на линии фронта за сутки произошло 53 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине 22 января - ситуация на "горячих" направлениях

По информации Генштаба, на самых "горячих" направлениях фронта 22 января зафиксировано:

на Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки; россияне наносили авиационные удары; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов;

на Лиманском направлении ВСУ отразили пять атак, оккупанты пытались прорвать оборону; россияне наносили авиационные удары, и от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении Силы обороны отразили семь атак, россияне безуспешно пытались улучшить тактическое положение, наносили нанес авиационные удары; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении защитники Украины отразили 14 атак оккупантов, россияне пытались прорвать оборону и наносили авиационные удары; артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов;

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где РФ 16 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение; россияне наносили авиационные удары; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались шесть населенных пунктов;

на Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели; нанесли авиационные удары; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Также сообщается, что на Запорожском направлении ВСУ отразили атаку РФ неподалеку от Роботиного, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

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Новые потери России

Как писал УНИАН, 22 января авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

А подразделения ракетных войск нанесли удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции россиян.

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