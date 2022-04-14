Российские военные терроризировали местных жителей и угрожали смертью.

Самый большой лагерь оккупантов, где готовился штурм Киева, находился в и в селе Здвижовка. С самого начала войны местные жители сообщали разведчикам, что российские войска создают мощный логистический центр.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Российские военные в Здвижевке расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались уехать из населенного пункта. На первый взгляд Здвижевке повезло – здесь нет таких разрушений, как в Буче или Гостомеле. В местной школе, где расположились оккупанты, в нескольких классах мелом на доске написаны извинения на русском языке. А недалеко от школы несколько мест расстрела местных жителей.

"Пять человек меньших откопали, а потом двое молодых девчат из Гостомеля, им по лет 30. Там у одной нога оторвана. Мы откопали семь человек", - рассказывает пенсионер.

Одного из местных жителей несколько раз выводили на расстрел, считаю, что он корректировщик огня и знает, где прячутся нацисты. Кроме того, российские солдаты целенаправленно искали ветеранов АТО и бывших военных.

"У них были списки. Они знали, кто есть кто, кто служил в АТО. Двух парней АТОвцев пытали очень сильно", - рассказывает местная жительница.

Жители Здвижевки посчитали, что через их село прошло около 4 тысяч единиц вражеской техники и около 6 тысяч российских военных. На окраине села лагерь оккупантов. Именно сюда они свозили награбленное имущество у украинцев перед тем, как отправить в Беларусь, а что не поместилось - бросили прямо в лагере – техника, посуда, белье, детские игрушки, мебель.

В селе выжил один страус. Ферма, на которой он жил, сгорела после прямого попадания снаряда, а он пришел за помощью к людям. Его назвали Гук из-за характерного звука, который птица издавала, когда первый раз после трагедии поела.

Бучанская резня - что известно

Вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявляет о 403 убитых российскими оккупантами местных жителях, еще некоторые люди считаются пропавшими без вести. При этом он указал, что в городе разрушению подверглись 22 высотных жилых дома, два из них не подлежат восстановлению.

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