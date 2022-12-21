Также наблюдается движение в акватории порта Мариуполя.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в оккупированном городе заметили перевозку значительного количества живой силы российских войск, а также танков и другой военной техники.

Как он отметил в Telegram, в Мариупольский район также прибыли новые подразделения оккупационных войск.

"Снова активизация военного передвижения. Приоритетное направление – Мариуполь – Мангуш – Бердянское направление. Много пока живой силы, не менее 15 танков за два дня на тралах, другая военная техника всех видов. Откровенное усиление. Также прибыли новые подразделения, которые размещаются в Мариупольском районе в поселках к северу от Мариуполя (направление Волноваха/Донецк")", – говорится в сообщении.

Видео дня

По словам Андрющенко, наблюдается движение в акватории порта Мариуполя и начало ремонтных работ у причалов. Источники советника мэра города говорят о попытке разделить причалы на гражданские и военные. Кроме того, сообщается, что россияне намерены разместить катера ВМФ и суда военной поддержки в порту Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты ищут в Мариуполе разнорабочих для обустройства оборонительных сооружений в районе города Бердянск на юге Запорожской области. Обещают заработную плату 5 тыс. рублей в день, бесплатную еду и жилье. При этом, работу предлагают только обладателям паспортов РФ или так называемой "ДНР".

Кроме того, в оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь". Сообщается, что враги регулярно уничтожают многоэтажки, которые целенаправленно бомбили во время осады.

Ранее Мариупольский городской совет опубликовал фото разбомбленного Россией драматического театра. Оккупанты решили "прикрыть" его баннерами, чтобы не напоминать о собственных преступлениях.

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