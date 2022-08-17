Вечером оккупанты ударили из "Смерчей" по портовой инфраструктуре Николаева.

На юге Украины российские оккупанты активизировали авиационные и ракетные атаки по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень", информируя об итоге суток 16 августа.

Отмечается, что на юге враг остается на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений количественного состава.

"Существенно ограничен нашими действиями в продвижении по суше, повышает активность авиационных и ракетных атак. В течение боевого дня штурмовой авиацией и ударными вертолетами 9 раз ударил по нашим позициям, в том числе и с применением ракеты класса "воздух - воздух" по нашему самолету. Наших потерь не допущено", - отмечает командование.

К вечеру оккупанты ударили реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" также по портовой инфраструктуре Николаева. Обошлось без человеческих потерь.

"Пытаясь разведать боем состояние наших позиций противник силами десантно-штурмового взвода выдвинулся в направлении Белого колодца. Успеха не имел, отступил", - говорится в сообщении.

В то же время нашей авиацией был атакован очередной вражеский опорный пункт и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями во время выполнения огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, 1 противотанковый ракетный комплекс, 6 единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники", - добавили в ОК "Пивдень".

Отмечается, что окончательные потери врага доразведываются.

Командование информирует также, что в Черном море корабельная группировка вражеского флота не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

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