Юрий Федоров считает, что российскому руководству придется снова пересмотреть политические цели войны.

Нынешний побег российских военных с позиций в Украине может привести к пересмотрению Кремлем политических целей войны. Возможно, российские политики пойдут на что-то вроде полукапитуляции.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Российские войска уходили и бросали свои позиции в Украине в конце марта возле Киева, под Сумами и под Черниговом. Это хаотический отход привел к тому, что политические цели операции были изменены. Вместо денацификации и демилитаризации в целом, как говорилось в Москве, были выдвинуты более ограниченные задачи и цели. Я не исключаю, что теперь московской верхушке предстоит пересмотреть политические задачи войны, а может пойду на что-то вроде полукапитуляцию. Слухи, о которой, уже начали появляться", - отметил эксперт.

При этом Федоров напомнил, что как только россиян бежали из Харьковской области, то в Сети сразу же появился "мирный" документ Москвы, которая якобы готова идти на большие уступки.

Как ранее сообща УНИАН, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковщину, в частности - город Изюм. По их словам, захватчики бросали технику, добивали своих раненых и разошлись по лесам

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ключевые представители оккупационных администраций юга Украины и Крыма срочно эвакуировали свои семьи в РФ.

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