По словам министра обороны, наличие необходимого оружия будет гарантировать, что "российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины".

Украина сможет предотвращать такие варварские обстрелы, который сегодня Россия совершила в Херсоне, если будет больше оружия и боеприпасов.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, нашему государству для защиты от России и избежания таких трагедий необходимо больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и боеприпасов большой дальности.

"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон - это Украина", - отметил Резников.

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Он подчеркнул, что наличие у Украины необходимого оружия будет гарантировать, что "российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины".

Министр обороны также напомнил, что Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападение или бомбардировку незащищенных городов, сел, домов или зданий. "Но российским оккупантам это безразлично", - сказал Резников.

Обстрел Херсона 24 декабря

Как сообщал УНИАН, 24 декабря утром россияне обстреляли центр Херсона. Известно, что в результате очередного военного преступления российской армии ранения получили 35 человек, погибли восемь украинцев. Позже глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что террористический удар россиян унес жизни 10 человек, 55 херсонцев получили ранения, значительное количество находится в тяжелом состоянии.

Позже советник мэра города Роман Головня рассказал, что ситуация в Херсоне после российского обстрела остается тяжелой. По его словам, обстрелу подверглись места массового скопления людей - рынок, супермаркет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утренний обстрел Херсона, в канун Рождества, когда на улице много людей, террором и убийством. Глава государства подчеркнул, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина.

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила сегодняшний обстрел российскими оккупантами Херсона. По ее словам, это ужасно, особенно в канун Рождества.

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