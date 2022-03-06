В результате атаки российских оккупантов погибли пять человек, еще один человек ранен.

Российские оккупанты из пулеметов обстреляли блокпост в Киевской области, в результате чего погибли пятеро гражданских лиц.

Как сообщает полиция Киевщины, обстрел блокпоста на Фастовщине произошел вечером 5 марта.

"Оккупанты из военной техники осуществили обстрел жителей села Ясногородка Бышевской территориальной общины. Вероятно расстрел вели из пулемета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки погибли пять человек, еще один человек ранен.

"Полицейские призывают граждан не подвергать себя опасности и вступать в ряды территориальной обороны", - отметили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты во время эвакуации мирного населения из Ирпеня Киевской области из минометов обстреляли мост, где собралась огромная толпа. В результате обстрела погибли двое детей.

Несмотря на обстрелы и захват города врагом, из зоны боевых действий вывезли 200 гражданских, из них 50 – дети и один раненый.

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