Братья Ярослав и Владислав принимали участие в битве за село Прудянка.

Партизаны в Харьковской области помогли бойцам ВСУ освободить Дергачевскую общину. Украинцы переодевались в бездомных, отбирали у россиян боеприпасы и технику.

"Они открыли огонь. Мы открыли огонь. Они начали отступать по посадке, но мы их додавливали огнем. И когда огонь более-менее стих, они начали вести огонь с их передового блокпоста", - рассказал Ярослав.

Российский блокпост теперь напоминает свалку, но здесь можно разглядеть российские окопы и остатки вражеской техники, которую братья разбили танковыми выстрелами.

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"Вылез один орк из РПГ и выстрелил нам в танк. Но РПГ прошло повыше, ракета ушла выше. Но я видел, как ракета летит в нас, буквально доля секунды и я выстрелил в него из танка. На "Тигре" остались его ботинки", - отметил партизан.

Владиславу и Ярославу по 23 года, служили в армии, у них два года опыта в зоне ООС. С первыми взрывами 24 февраля присоединились к партизанскому подразделению, которое организовал городской голова Дергачев. Сначала занимались гуманитарной помощью, а затем стали помогать с боевыми задачами военным 93-й бригады. При этом парни понимали всю опасность и что могут погибнуть.

Они проводили разведку дронами, отбирали у оккупантов технику и снаряды. Сколько раз попадали под обстрелы – не счесть. Вместе с мэром партизаны ходили в разведку на оккупированные территории, чтобы их не разоблачили, переодевались в бездомных и вежливо здоровались с россиянами.

"Мы ехали с товарищем. Я говорю, что давай так – не нервничай. Включай поворотник, покажи им, что мы едем на переезд в поселок. Без лишних рывков, чтобы не думали, что мы убегаем от них. Открыли окошко боковое, поздоровались с ними рукой", – рассказал Вячеслав.

На оккупированных территориях тогда оставались тысячи украинцев, которые не хотели жить с захватчиками. Под вражеским огнем по заминированным дорогам партизаны пробирались и вывозили пожилых людей, с детьми, с собаками. Местные залезали и в багажники, лишь бы убежать.

В свою очередь местные жители сообщали партизанам о движении техники и базировании оккупантов. Людей, которые помогали, оккупанты вывозили в подвал в село Казачья Лопань. Туда попала мама Вячеслава Задоренко, ее пытали из-за родственных связей.

"Как городской голова, я, видимо, не должен был выполнять военную работу. Следовало больше заниматься гуманитарными вопросами местных людей. Но я понимал, что я не успел увести свою мать. Я понимал. Местные звонили по телефону, рассказывали, что к маме применяли физическое насилие, которое давили психологически и возили на эти подвалы. Поэтому это побудило меня создавать это партизанское подразделение из местных ребят", - отметил Задоренко

Партизаны 11 сентября первые зашли в Казачью Лопани, где была мать Вячеслава, и подняли украинский флаг. После полного освобождения территории общины городской голова вывез свою мать на безопасную территорию и продолжил заниматься гуманитарными делами, а бойцы партизанского отряда служат в пограничной службе.

Освобождение Харьковской области - что известно

Вооруженные силы Украины в начале сентября пошли в контрнаступление на Харьковской области. 14 сентября президент Владимир Зеленский объявил об осовбождении большей части областии от оккупантов.

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на освобожденных территориях обнаружили 10 пыточных. По состоянию на 20 октября от российских солдат освободили 544 населенных пунктов, но под временной оккупацией оставались 32 населенных пункта.

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