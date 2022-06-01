Российский захватчик рассказал жене, что надо ехать домой, а с зарплатой их обманули.

Российские оккупанты "теряют интерес" к войне против Украины. Отказываются выходить на задачи даже наемники.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта с женой, который опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Захватчик признается, что его "на*уй все за**ало, домой надо ехать", потому что в российской армии происходит "полный бардак".

"Пид*расы вонючие бл*ть!" – возмутилась супруга оккупанта.

После этого россиянин рассказал, что из 1-го батальона все отказываются выходить на задачи.

"Они сидят в каком-то городе, охраняют училище на*уй, а на задачи никто не ходит, они просто отказались все", - отметил оккупант

По его словам, в их роте все наемники, которым пообещали, что после штурма Красного Лимана они поедут домой, но этого не происходит.

В конце разговора жена захватчика пожаловалась, что у них дома даже хлеба нет, поэтому ей пришлось выставить на продажу кроватку детскую и плитку. В свою очередь он ответил, что скоро придет зарплата, надо лишь немного потерпеть. В то же время оккупант признается, что их обманули с зарплатой и он получит максимум 150 тысяч рублей, а это почти 2,5 тысячи долларов, что явно не понравилось его жене.

Как ранее сообщал УНИАН, главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало запись перехваченного разговора одного из захватчика с отцом. На записи отец объясняет своему сыну-оккупанту, как можно быстрее вернуться домой.

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