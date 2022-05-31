Российские оккупанты обсуждают способы скорейшего возвращения с войны.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя запись перехваченного разговора одного из захватчика с отцом.
На записи отец объясняет своему сыну-оккупанту, как можно быстрее вернуться домой:
"Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята… звонили им. Говорили, что полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще. "Садите" говори и все".
В ответ оккупант соглашается и заявляет, что никаких бумаг не будет подписывать. По его словам, он сам понимает ситуацию и не собирается продлевать действующий контракт:
"Да, я знаю, не волнуйся. Мне оно не нужно. Говорю, ничего не подпишу. Никуда меня не повезут. Повезут – п…ы получат. Будут сидеть. И будет у него звание не адмирал, а ниже моего. "Петух" на зоне будет".
Ранее СБУ опубликовала запись разговора оккупантов об уничтожении элитного подразделения "вагнеровцев" на Донбассе.