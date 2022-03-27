Оккупанты развернули в Украине до 9 батальонов материально-технического обеспечения и до 5 основных логистических центров.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашей Украины, но ни одной из поставленных задач полностью не выполнили.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на север 27 марта.

"Длятся тридцать первые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Ни одной из поставленных задач полностью не выполнил. Частично преуспел на отдельных направлениях.

"По имеющейся информации, с целью решения проблем логистического обеспечения оккупационных группировок на территории Украины развернута до 9 батальонов материально-технического обеспечения и до 5 основных логистических центров", - говорится в сообщении.

Относительно действий противника на отдельных направлениях в Генштабе отметили, что на Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь проводят мероприятия боевой подготовки на пяти полигонах на территории Брестской, Минской и Гродненской областей.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Осуществлял огневой воздействие на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в городе Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, которые понесли значительные потери в ходе ведения наступательных действий. Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию республики Беларусь для проведения мероприятий по восстановлению боеспособности. Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировки и усиления группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления.

На Северском направлении противник силами из состава Центрального военного округа активных наступательных действий не проводил. Пытался сосредоточить основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. Не оставлял попыток блокирования города Чернигова силами отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Продолжал обстрелы жилых кварталов в районах населенных пунктов Чернигов, Ивановка и Нежин.

Вероятно, силами до ротной тактической группы подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии, пытается удержать город Славутич. На въездах в город российскими оккупантами установлены блокпосты.

По направлению на Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

Для пополнения потерь вооружения и техники отмечено выдвижение колонн в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку. Прикрытие колонн с воздуха осуществляли вертолеты.

Фиксируются меры усиления охраны тыловых районов и логистических маршрутов, а также меры по усилению административно-полицейского режима на временно занятой местности.

На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа и северного флота.

В направлении на Сумы враг силами подразделений из состава 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточивал на перегруппировке войск.

В районе города Харьков оккупанты определенным составом сил активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивали на пополнении текущих потерь, восстановлении техники и нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры города.

В направлении населенного пункта Красногоровка предпринимал попытки начать штурмовые действия. Успеха не имел. Понес потери и отошел.

Продолжает осуществлять штурм Мариуполя, наносит авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Успеха не имеет.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не зафиксировано.

В направлении на Николаев оккупационные подразделения продолжают ведение разведки и пытаются нанести огневое поражение по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только пытались захватывать военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города

В то же время украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 16,4 тысячи оккупантов.

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