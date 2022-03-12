Российский оккупант пожаловался на действия командира бригады.

Опубликована очередная запись разговора российского оккупанта со своей матерью. Он признается, что жалеет о подписанном контракте.

Аудио в своем канале на YouTube опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Мама, каждый час над головой летают мины. Вот это страх на всю жизнь!" - говорит российский солдат.

По его словам, комбриг подставляет своих подчиненных: "Мы - просто пушечное мясо, мы, как приманка. Просто в поле, в чистом поле ночевали".

Как рассказал оккупант, человек 500 заявили командиру, что хотят домой. Он попросил отойти вправо всех, кто хочет назад в РФ. После чего добавил: "Ладно, будете дезертирами".

"Только прикол в том, что мы обратно не дойдем, потому что мы в кольце были", - обрывается разговор.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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