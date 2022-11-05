Медперсонал, который есть в подразделениях захватчиков, не может оказать качественную помощь, отметили в Генштабе армии Украины.

В медицинских подразделениях российских оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности, врачей-хирургов.

Об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

В частности, по данным Генштаба, 3 ноября в Мелитополе зафиксировано прибытие около 80 раненых оккупантов.

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"В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности врачей-хирургов", - говорится в сводке.

Отмечается, что имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь.

Война в Украине и проблемы захватчиков - важнейшие новости

Утром 5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что защитники Украины в Луганской и Донецкой областях отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов.

В Генштабе также сообщали, что враги наступают на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что противник продолжал нести потери, в частности, на юге нашей страны - там были ликвидированы еще более 30 оккупантов, вражеская техника и склады с боеприпасами.

В конце октября Служба безопасности Украины сообщила о серьезной проблеме армии РФ из-за войны - захватчики массово пишут рапорты на расторжение контрактов.

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