Оккупанты жалуются родным, что им задерживают выплаты за участие в войне в Украине.

Военные Российской Федерации, которые воюют в Украине, массово пишут рапорты на расторжение контрактов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, демонстрируя перехваченный разговор российского оккупанта с женой.

В сообщении сказано, что "у военных гораздо лучшая подготовка, чем у только что мобилизованных раш*стов, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине, поэтому провоевав на нашей земле около 2 месяцев, они целыми подразделениями разрывают контракты".

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В телефонном разговоре российский контрактник рассказывает об огромных потерях, о том, что российское командование сильно "косячит". Он говорит, что они будут писать рапорты о расторжении контрактов, отмечая, что им нечего делать в Украине, поскольку не выполняются условия контракта и "мы уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили".

Он жалуется, что оккупанты имеют огромные потери.

В Службе безопасности по этому поводу отметили, что если разорвать контракты на получится, то российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Потери России в Украине - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля до 30 октября ориентировочно составили: личного состава - около 71 тыс. 200 (+950 за минувшие сутки) человек ликвидированы.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

30 октября также сообщалось, что на юге в течение ночи армия Украины нанесла два авиационных удара по вражеским системам противовоздушной обороны, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.

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