Секретарь СНБО заверил, что оккупантов заставят уйти из Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского о выводе войск России из Украины на Рождество. Он считает, что Москва не пойдет на такой шаг.

"Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут", - отметил Данилов в эфире телемарафона

При этом он заверил, что российских оккупантов заставят покинуть украинскую территорию, в том числе и Крым.

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Вывод войск РФ из Украины на Рождество - что известно

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве вывести свои войска из Украины на Рождество. По его словам, таким образом Москва показала бы свои искренние намерения.

В свю очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца года "не может идти и речи". Также "правая рука" Путина посоветовала украинской стороне "принимать те реалии, которые сложились за все это время".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил про договоренность о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. По его словм, обсуждаются условия такого шага.

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