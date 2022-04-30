Он отметил, что уже четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о больших потерях российских оккупантов в Украине. Он указал, что потери были среди живой силы и техники.

Об этом Арестович рассказал в интервью YouTube-каналу Фейгин LIVE.

По его словам, уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины.

"Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – отметил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, в Национальной гвардии сообщили, что спецназовцы Национальной гвардии Украины и военные ВСУ разбили оккупантов на Изюмском направлении. Украинские защитники уничтожили пункт управления, много танков и личного состава врага. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщали.

Генштаб по состоянию на утро субботы, 30 апреля, сообщал, что на Слобожанском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. С целью усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

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