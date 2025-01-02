Кремль не будет начинать переговоров с Украиной до выхода российской армии на административные границы Донетчины. Об этом военный аналитик Андрей Крамаров сказал в эфире КИЕВ24.
По его словам, для противника является ключевым захват Покровска, поскольку тогда он получит преимущество для наступления на Славянск с перспективой выхода на административные границы Донецкой области.
"Получение ключевого преимущества, собственно захват Покровска является для россиян ключевым... Будет повторение той ситуации, которую мы увидели после Авдеевки - когда ее захватили, россияне получили оперативное пространство, из которого дальше начали двигаться. А за счет армии, которая преобладает в численности, на большом оперативном пространстве получаешь преимущество. И вот следующий для них такой - это Покровск, и дальше за Покровском, если его захватят, будет движение в сторону Славянска", - пояснил эксперт.
Аналитик добавил, что политическое руководство РФ уже много раз меняло условные цели так называемой "СВО", и для Москвы выход на административные границы Донецкой области является политически очень важным.
"Далее они могут остановиться и сказать, мол, мы для того и начинали "СВО", чтобы, условно, "освободить" эти территории... У них появится политическая адженда, с которой они могут начинать переговоры. Но россияне не будут начинать их, пока полностью не выйдут на админграницы Донецкой области. Поэтому сейчас битва за Покровск очень важна...", - подчеркнул эксперт.
Ситуация вокруг Покровска
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что городских боев пока в Покровске нет. Он отметил, что этот город является достаточно большим и укрепленным, поэтому идти "в лобовой штурм" противник не хочет, потому что уже завяз в городских боях в ряде других населенных пунктов, в частности, в Часовом Яру, Курахово.
По словам Трегубова, на близкие бои в Покровске враг сейчас не рассчитывает, а пытается обойти город и разорвать инфраструктурные цепочки.
Советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никакого переговорного процесса не может быть, поскольку Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну.