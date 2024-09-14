Кроме аэродромов, откуда уже убрали самолеты, есть и другие объекты.

Украина уже передала США и Великобритании перечень военных объектов на территории РФ, по которым хотела бы ударить западными ракетами. Об этом агентству Reuters рассказали на условиях анонимности двое европейских дипломатов.

По словам собеседников издания, изначально украинцы хотели использовать предоставленные США баллистические ракеты ATACMS, чтобы поразить российские авиабазы. Но Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы, находятся на аэродромах по меньшей мере в 300 километрах от территории, контролируемой Украиной. Это выводит их из зоны действия ATACMS.

Теперь Украина хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным и контрольным центрам, складам оружия и топлива, а также по скоплениям российских войск, заявили источники.

Видео дня

Помимо американских ATACMS, Киев хочет наносить дальнобойные удары по России с помощью ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией, и почти идентичных французских ракет SCALP.

В то время как Британия, как считается, ожидает разрешения США на снятие ограничений в отношении ракет Storm Shadow, французский дипломатический источник сообщил, что Парижу не нужно такое разрешение от Вашингтона на использование Украиной французских ракет.

Украина ожидает разрешения на удары по РФ западными ракетами

Как писал УНИАН, Украина добивается снятия запрета на удары западными ракетами для глубоких ударов по территории РФ. В конце августа министр обороны Рустем Умеров сообщил, что США получили список целей, по которым Украина хотела бы ударить этими ракетами.

Чтобы не допустить снятия этих ограничений, в последние дни Россия начала демонстративно угрожать странам Запада войной, несмотря на свою очевидную неспособность победить даже Украину.

В Белом доме признались, что "очень серьезно" восприняли российский блеф и ослаблять ограничения для Украины не планируют.

Вас также могут заинтересовать новости: