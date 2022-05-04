В МИД России с кокаина перешли на что-то более тяжелое, считают в Офисе президента Украины.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал заявление Министерства иностранных дел России о якобы "израильских наемниках" в Украине.

Соответствующий комментарий он опубликовал в Twitter.

"В МИД РФ заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то более тяжелое", - отметил он.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Мариуполь.

Врагу удалось заблокировать город. Противник бомбил, в том числе завод "Азовсталь", в укрытии которого спасались сотни человек. Оккупанты не позволяли вывезти людей на подконтрольную Киеву территорию. Некоторых гражданских отправили на территорию РФ.

Позже с "Азовстали" в Запорожье удалось эвакуировать более 150 мирных жителей.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Радио Спутник" заявила, что вместе с "Азовом", который защищает Мариуполь, воюют "наемники из Израиля".

"Вряд ли захотят слышать те же политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию (по антисемитским заявлениям главы МИД России Сергея Лаврова - Ред.). Возможно, им будет интересно. В Украине сейчас фактически бок о бок с "боевиками" "Азова" находятся и израильские наемники", - сказала она.

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