Противник убегает, хотя и имеет больше техники, отметил глава Минобороны Украины.

Враг отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в обращении, которое опубликовано в Facebook.

Он отметил, что сейчас продолжаются тяжелые бои на Харьковщине, Луганщине, Донбассе.

"Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, которые уже стали легендами настоящего", - отмечает Резников.

По его словам, тысячи и тысячи людей сегодня борются за будущее для Украины, для всех будущих поколений украинцев, чтобы они сами определяли свою судьбу и никогда не были вынуждены жить под господством нелюдей.

"После отражения первой волны вторжения, которая может быть не последней, придется сделать еще много, чтобы быть готовыми к любым сценариям. Уверен, что в этом поможет опыт Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который достойно встретил российское нашествие в зоне проведения ООС, а сейчас возглавляет Киевскую областную военную администрацию", - отметил Резников.

Министр подчеркнул, что Киев во многом спасли героические бойцы на Черниговщине и Сумщине, которыми непосредственно руководит командующий войсками Оперативного командования "Север", Герой Украины Виктор Николюк.

Резников также отметил мужество воинов, которые сделали Чернигов "непреодолимой крепостью для врага".

"Сразу несколько городов на Сумщине приняли на себя удар и достойно его выдержали. Враг убегает, хоть и имеет больше техники. Он просто не имеет таких людей, как у нас", - добавил он.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Одессу, Житомир, Сумы и Херсон. Украинские войска давали достойный отпор врагу.

В конце марта стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и имеет проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что "отводом" войск противник хочет создать ложную иллюзию насчет отказа от замысла окружить Киев.

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