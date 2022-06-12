Оккупанты продолжали штурм Северодонецка, но не имели успеха, отметили в Генштабе украинской армии.

Вооруженные силы Украины отразили наступление российских захватчиков в трех населенных пунктах на Донбассе.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 в социальной сети Facebook.

"Украинские воины отразили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники успешно отразили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции", - отмечается в сообщении.

При этом, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. "Коварно обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанное, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях разворачивает дополнительные подразделения", - сказано в сводке.

"На Южнобугском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения наших войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу. Российские оккупанты цинично обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч", - говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что российские захватчики продолжают штурм Северодонецка в Луганской области, но успеха не имеют, продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

За минувшие сутки потери противника составили десять танков, шестнадцать боевых бронированных машин, семь БПЛА, более десяти единиц автомобильной техники и до ста пятидесяти человек живой силы.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала обстреливал военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в частности, были жертвы и пострадавшие.

Позже противники попытались наступать на востоке украинского государства, и "горячей точкой" стал Северодонецк.

Защитники Украины давали достойный отпор врагам. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 11 июня на нашей территории уничтожили 32 тыс. 50 оккупантов и, в частности, 1 419 танков.

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