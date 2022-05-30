Российские оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.
На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестово.
"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и пополнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что в окрестностях Северодонецка продолжаются уличные бои.
Напомним, РФ вторглась на территорию Украины рано утром 24 февраля.
Войска противника сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и жилище мирных людей. По данным ООН, в нашем государстве уже задокументировали гибель более 3 380 человек.
Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 30 мая в нашем государстве уже уничтожили примерно 30 тысяч 350 противников.
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