Министр призвал союзников оказать помощь Украине.

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники.

Такое заявление по итогам встреч в штаб-квартире НАТО сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Reuters.

Кулеба призвал союзников оказать помощь Украине в течение ближайших дней.

"Либо вы поможете нам сейчас — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди умрут", — сказал он журналистам.

Наступление российских войск на Донбасс: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей с целью их передислокации.

Перед тем в Минобороны РФ заявляли о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский предупредил:

"Российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу, чтобы реализовать свои больные амбиции на Донбассе. Готовятся к возобновлению активных наступательных действий".

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич заявил, что после передислокации российских войск на восток Украины и попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области следует ожидать повторного наступления на Киев.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их эвакуироваться, пока така возможность есть.

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