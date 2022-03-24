Агрессор неспособен противостоять украинским бойцам в наземных операциях.

Сегодня, 24 марта, Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов. Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ отбили Лукьяновку в Киевской области и проводят контрнаступление по всей линии фронта в Барышевском районе. А теперь аналогичные радостные новости поступили из Запорожской области, где украинские бойцы освободили село Малиновка.

О ситуации в Малиновской громаде рассказал ее глава Владимир Шиш. Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, два села полностью оккупированы вражескими войсками. Это Любимовка и Новозлатополь. До сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена.

На текущий момент ситуация в громаде критическая. Оккупанты повсюду выставили блокпосты и никого не выпускают из сел. В результате возникают гуманитарные проблемы — з поставками еды, воды и лекарств. По словам Владимира Шиша, Малиновской громаде не помешал бы "зеленый коридор".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: