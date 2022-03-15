Оккупанты продолжают снабжать нашу армию техникой.

В недавнем обращении к народу Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что вражеская армия стала главным поставщиком техники для ВСУ. И это правда, ведь наши солдаты ежедневно захватывают полезные военные трофеи. Сегодня, 15 марта, они сумели отвоевать у путинских нацистов редкую самоходную артиллерийскую установку 2С34 "Хоста".

Как видно на фото снизу, технику уже успели украсить красноречивой надписью. Упомянутая боевая машина выпускалась с 2003 по 2008 года. Всего было произведено около полсотни 2С34 "Хоста". А теперь одна из них будет стрелять в обратную сторону.

Эта САУ стала модернизированной версией 2С1 "Гвоздика" с компонентами от 2С31 "Вена", 2С23 "Нона-СВК" и "Объекта 118". Она предназначена для подавления живой силы, ракетных установок, бронированных целей, артиллерийских или минометных батарей и пунктов управления на дистанции до 14 километров.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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