Пока российские оккупанты стараются организовать инженерное оборудование своих позиций, украинские военные продолжают одерживать победы на разных направлениях. Одной из них бойцы ВСУ отметились в Николаевской области. Они смогли освободить захваченное село и уничтожить противников.
Как передает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, наши солдаты окружили врагов с флангов и провели зачистку. В результате оккупанты понесли потери, а воины ВСУ захватили трофеи — технику, вооружение и документы.
Противники прятались в детском садике. Это подтвердили и в Генштабе Вооруженных сил Украины. Судя по всему, малышей из села эвакуировали заблаговременно. Точные потери врага пока не уточняются.
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.