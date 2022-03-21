Враги прятались в детском садике.

Пока российские оккупанты стараются организовать инженерное оборудование своих позиций, украинские военные продолжают одерживать победы на разных направлениях. Одной из них бойцы ВСУ отметились в Николаевской области. Они смогли освободить захваченное село и уничтожить противников.

Как передает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, наши солдаты окружили врагов с флангов и провели зачистку. В результате оккупанты понесли потери, а воины ВСУ захватили трофеи — технику, вооружение и документы.

Противники прятались в детском садике. Это подтвердили и в Генштабе Вооруженных сил Украины. Судя по всему, малышей из села эвакуировали заблаговременно. Точные потери врага пока не уточняются.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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