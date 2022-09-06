На определенных направлениях защитники Украины проводят активную контрбатарейную борьбу, рассказали президенту.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили об успехах в уничтожении ракетных складов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков.

Как сообщает Офис президента Украины, глава государства провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В частности, во встрече приняли участие: главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский, а также командующие оперативных направлений.

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Так, во время заседания Верховному главнокомандующему доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, Силы обороны преуспели в уничтожении ракетных складов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника.

По информации Главнокомандующего ВСУ, на сегодня благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек.

"Отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за истребление граждан РФ", - отметили в ОП.

Ранее уже не раз проходили заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Напомним, российские оккупационные войска рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противники получают достойный отпор от ВСУ. По состоянию на 6 сентября на нашей земле уже ликвидировали около 50 150 противников.

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