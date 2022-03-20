Сегодня было эвакуировано 7 тыс. 295 человек.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из семи гуманитарных коридоров сегодня сработало четыре.

Об этом она сообщила в видеообращении.

"Из семи гуманитарных коридоров сегодня сработало четыре. Всего эвакуировано 7 тыс. 295 человек", - отметила Верещук.

В частности, из Мариуполя в Запорожье за сегодня прибыли 3 тыс. 985 человек автобусами из Бердянска и частным транспортом.

По ее словам, для эвакуации мариупольцев из Бердянска сегодня было привлечено 11 автобусов, которые сейчас уже доехали до города Запорожье.

"Завтра утром планируем отправить в направлении Мариуполя еще 5 десятков автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске - площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 27", - сообщила министр.

Она добавила, что в Бердянске действует горячая линия, на которую можно обращаться для получения помощи с временным размещением и эвакуации в Запорожье. Она действует по номерам: +38 097 551 59 17, +38 050 439 75 29, а также 3 62 76 и 3 52 52.

"Провели сегодня переговоры, чтобы часть автобусов завтра смогли доехать и провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности Мелекино. Еще раз напоминаю, что в Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые движутся по маршруту", - добавила Верещук.

Глава Минреинтеграции напомнила адреса для дозаправки авто: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Также она сообщила, что в Киевской области из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 тыс. человек, из села Тарасовка в Бровары - 1 тыс. 310 человек, из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупационными войсками.

"Также хочу сказать, я знаю, что есть немало нареканий от граждан по организации эвакуации. Это насчет графика, транспорта и все такое. Но прошу с пониманием отнестись к этим проблемам. Это не туристические поездки. Это война. Это эвакуации в военное время. Государство делает все возможное. Главное для нас сохранить жизнь и здоровье граждан. В то же время приношу извинения за возможные неудобства и какие-то организационные нестыковки. Но все это результат реалий военного времени", - подытожила она.

Напомним, Верещук подчеркивает, что Россия готовится к чудовищной провокации с мифическими "биолабораториями" - потом обвинит в ней Запад.

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