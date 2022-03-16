В то же время в Луганске тела погибших "мобилизованных" местных выдают просто в магазине "Копейка" и никаких компенсаций за смерть не платят.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из "Л/ДНР" и сжигают тела русских.

Об этом сообщает ГУР МОУ на своей странице в Facebook.

"Оккупанты не выплачивают компенсации за убитых мобилизованных из "ЛНР", "ДНР" и сжигают тела россиян. Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных жителей оккупированных территорий в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на захоронение. Никаких документов о том, где, как и при каких обстоятельствах они погибли, - нет.

"Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, но "полиция" оккупантов не обращает внимания на эти настроения", - отметили в разведке.

Кроме того, сообщается, что на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав 1-го Армейского корпуса оккупантов.

"Подавляющая часть "новобранцев" отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень обеспечения и нехватка пищи. Потери среди "новобранцев" достигают 70-80%", - говорится в сообщении.

Также в разведке подчеркнули, что для того, чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных новобранцев и добровольцев, которые прибыли из России. Точное количество сожженных неизвестно.

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.

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