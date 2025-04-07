Российские военкоры продолжают сообщать о сложной ситуации на границе.

РФ вынуждена взрывать мосты и плотины, чтобы остановить Украину на территории Белгородской и Брянской областей. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Военкоры (российские - УНИАН) кричат, что на Брянщине целая кампания по подрыву мостов и плотин. Я думаю, что просто так это не бывает. Сам факт, что они для остановки нашего продвижения вынуждены идти на это - это делается от отчаяния. Когда нет возможности остановить врага чисто боевыми вещами и не портить ландшафт, инфраструктуру - только тогда используется такое", - сказал Дикий.

Он напомнил, что Украина использовала такую тактику только один раз - в начале полномасштабной войны, взорвав плотину неподалеку Ирпеня.

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"Стоял вопрос, что враги зайдут в Киев. Те, кто тогда отдал приказ взорвать плотину - фактически спасли столицу. Но все помнят, что это были за действия. Мы остановили тогда россиян перед столицей толпой добровольцев, которые в гражданском получали Калашникова с деревянным прикладом и автобусами ехали на Ирпень по этой плотине. И сейчас россияне взрывают мосты и плотины, но уже на территории РФ. То есть они прямо признают, что на территории Белгородской и Брянской области их армия нас остановить не способна. Что вся надежда на ландшафт", - добавил Дикий.

Ситуация в Белгородской области: что известно

В марте российские военкоры начали жаловаться на "сложную ситуацию" в Белгородской области. В частности они заявляли о наступлении Сил обороны в этом регионе и сообщали об украинских успехах.

Уже в апреле наступление Украины в Белгородской области подтвердил и главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи. Он отметил, что сейчас Киев удерживает "очень выгодные с оборонительной точки зрения позиции южнее, в Белгородской области".

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