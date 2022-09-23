Российские оккупанты снова накрыли огнем Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА ВАлентин Резниченко.
"Наутро ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов", - отметил председатель ОВА.
По его данным, в Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять человек ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов.
"В городе произошло возгорание дома. Огнеборцы пламя уже угомонили. Российские снаряды 8 домов повредили, один - разрушили", - добавил Резниченко.
Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.
В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов.
"На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются", - сообщил Резниченко.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты постоянно наносят удары по Никополю. Так, вчера около полуночи российские оккупанты накрыли "Градами" Никополь, в результате чего погиб 35-летний мужчина.