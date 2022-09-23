В Марганце в результате удара два человека погибли, по предварительной информации, еще девять ранены.

Российские оккупанты снова накрыли огнем Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА ВАлентин Резниченко.

"Наутро ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов", - отметил председатель ОВА.

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По его данным, в Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять человек ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов.

"В городе произошло возгорание дома. Огнеборцы пламя уже угомонили. Российские снаряды 8 домов повредили, один - разрушили", - добавил Резниченко.

Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов.

"На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются", - сообщил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты постоянно наносят удары по Никополю. Так, вчера около полуночи российские оккупанты накрыли "Градами" Никополь, в результате чего погиб 35-летний мужчина.

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