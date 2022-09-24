В Марганце в результате удара повреждены здания хлебзавода и жилые дома.

Российские оккупанты на рассвете из "Градов" и "Ураганов" ударили по двум общинам Днепропетровской области - Марганецкой и Червоногригоровской.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА.

По его данным, в Марганце в результате удара ранены два человека - 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии.

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Российскими снарядами повреждены более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных сооружений. Повреждены местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные пламя усмирили.

"Более 2000 семей марганчан без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают", - отметил он.

При этом Резниченко уточнил, что в Червоногригоровской общине никто не пострадал.

Удары оккупантов по Днепропетровщине

Российские оккупанты постоянно наносят удары по Днепропетровской области. Так, 22 сентября около полуночи российские оккупанты накрыли "Градами" Никополь, в результате чего погиб 35-летний мужчина.

23 сентября оккупанты снова ударили из "Градов" по Никополю и Марганцу. Вследствие удара в Марганце два человека погибли - мужчина и женщина, еще девять ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов. А в Никополе было повреждено 10 домов.

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