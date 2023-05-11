РФ понимает, что сейчас не сможет оккупировать Украину, отметил президент.

Украинская армия имеет силы для достижения успеха на фронте, чтобы не допустить стагнации на поле боя, которая может привести к выгодному России замороженному конфликту.

Россия понимает, что имеющимися сейчас силами оккупировать Украину не сможет, поэтому пытается получить больше времени для подготовки, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью ВВС.

"Сейчас я больше верю в успех (чем в начале полномасштабного вторжения - УНИАН). Да, есть усталость определенная, как и любых живых людей. Мы живые люди. Есть усталость. Есть определенное недоверие к некоторым странам, которые постоянно балансируют", - сказал он.

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По словам Зеленского, Украина показывает всему миру последствия войны и рассказывает, куда в случае своей победы Россия дальше пойдет.

"Это уже понятно, это весь мир понимает. Поэтому я считаю, что мы в силах добыть успех на поле боя, забрать эту инициативу, чтобы не было стагнации на поле боя, которая может привести к замороженному конфликту", - считает глава государства.

Он подчеркнул, что такой этап Украина уже проходила, поэтому знает, что замораживание войны только даст России время для отдыха и подготовки уже разбитой на украинской земле армии.

Зеленский напомнил, что сейчас Россия все еще оперирует значительным количеством личного состава и еще достаточным количеством техники.

"Но они уже понимают, что этими силами оккупировать Украину они не смогут. И для этого им нужно подходящее время. Поэтому им выгоден замороженный конфликт. А для нас успех - это не дать заморозить конфликт, и идти вперед, деоккупируя нашу землю, которая по праву принадлежит нам. Поэтому идти вперед означает, что они будут бежать. Значит, что они будут демотивированы, и мы не дадим им заморозить конфликт", - подчеркнул он.

Интересные заявления Владимира Зеленского о войне в Украине - что стоит знать

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия уже готова к контрнаступлению, однако ожидает получения определенной техники от партнеров, что позволит сохранить человеческий ресурс во время боев. В частности, речь идет о бронированной технике, которая поступает в Украину постепенно - партиями.

Также президент подчеркнул, что долго ждать украинские военные не будут, в частности, не будут ожидать поставки боевых самолетов, поскольку такая долгая задержка контрнаступления может дать желаемое для России замораживание этой войны и необходимое для оккупантов время на восстановление ресурсов.

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