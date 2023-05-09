Ликвидированы еще четыре танка врага, отметили в Генштабе.

Потери врага резко пересекли новую психологическую отметку и теперь составляют более чем 195 тысяч российских захватчиков.

За сутки противник потерял 650 пособников, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. В сообщении отмечается, что по состоянию на 9 мая на нашей земле с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидированы примерно 195620 захватчиков.

В Генштабе добавили, что также за прошедшие сутки были ликвидированы четыре танка россиян, столько же боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня, восемь крылатых ракет, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре единицы спецтехники.

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Утром 9 мая Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались наступать на Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Бахмутском направлениях. На этих направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили более 40 атак со стороны противника.

Враг несет огромные потери на украинской земле. С 24 февраля 2022 года - именно тогда стартовало полномасштабное вторжение РФ, по состоянию на 8 мая было известно о ликвидации примерно 194 970 оккупантов.

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