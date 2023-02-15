В Черном море уменьшилось количество боевых вражеских кораблей.

В Черном море враг держит на боевом дежурстве шесть кораблей, среди них есть один носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом в среду, 15 февраля, в эфире информационного телемарафона сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Сейчас в Черном море враг держит шесть своих кораблей, один ракетоноситель - это российской фрегат, который имеет на борту восемь "Калибров", - сказал он.

По данным Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 14 февраля в Черном море на боевом дежурстве находились семь кораблей противника, в частности, один носитель "Калибров", общий залп составлял восемь ракет.

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Стоит отметить, что РФ уже не раз била по украинской территории ракетами "Калибр", запущенными с кораблей, которые находились в Черном море.

Новый массированный ракетный удар по Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 10 февраля оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины, осуществив пуски ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.

В частности, во время атак враг запустил 32 зенитные управляемые ракеты С-300 и 74 крылатые ракеты, в том числе 28 "Калибров", 61 из которых сбиты украинскими защитниками.

Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением беспилотников типа Shahed-136, 22 дрона были сбиты.

Вечером 10 февраля российские оккупационные войска продолжили атаковать объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах, выпустив дроны Shahed. Подразделения Воздушных сил уничтожили 20 беспилотников. Кроме того, 11 февраля россияне запустили шесть Shahed, четыре из которых были сбиты.

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