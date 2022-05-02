Отмечается, что элитные войска России пострадали в войне против Украины, на возобновление пойдут годы.

Россия задействовала в войне против Украины примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведены из строя.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

Так, по данным разведки, в начале войны Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

Вместе с тем Россия понесла серьезные потери, ее боеспособность снижена. По данным разведки, пострадали, в том числе, самые элитные воинские части страны-агрессора.

"Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения", – говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.

Как сообщал УНИАН, в Украине на ряде направлений продолжаются наступательные действия российских оккупантов. На Южнобугском направлении противник пытается выйти на админграницу Херсонской области и ищет слабые места в обороне воинов, говорится в сводке Генштаба Украины.

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