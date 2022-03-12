По мнению пленного "алтернативника", их военная задача была отвлекать на себя огонь ВСУ, пока кто-то более подготовленный выполнял свою задачу.

Из-за маниакального желания захватить Украину за три дня Путин бросил в бой даже новобранцев и "альтернативщиков" - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.

Об этом на видео СБУ говорит очередной пленный, который всего месяц как призвался в армию.

"За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас - еще и военным пленным", - говорит оккупант.

Он сам признается, что российская армия не могучая, а просто "длинная". Причем многие подразделения войск — обычный балласт.

"Наша военная задача - отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто - то более подготовленный выполнял свою задачу", - отметил он.

Теперь он свидетельствует против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала, отметили в СБУ.

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