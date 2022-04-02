Подоляк считает, что подразделения российской армии останутся только на юге и востоке Украины.

Советник руководителя Офиса президент Михаил Подоляк спрогнозировал дальнейшие действия армии России в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет", - отметил Подоляк.

По его мнению, РФ уйдет из всех территорий, кроме юга и востока, и попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать свои условия.

"Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", - подчеркнул советник главы ОП.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили об активизации российских войск в Приднестровье. В ВСУ сообщили об активизации работы по привлечению подразделений российских войск, которые базируются в так называемой "ПМР", для проведения провокаций и демонстрационных действий на украинской границе.

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