РФ применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против НАТО, которому только предстоит обновлять оборонительные способности.

Россияне активно совершенствуют беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используя опыт, полученный в войне против Украины.

Об этом говорится в свежем обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW). Там отметили, что кроме Украины, РФ применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против НАТО.

В Институте подчеркнули, что в течение прошлого года члены НАТО все чаще сталкивались с угрозами российских гибридных атак и диверсий. "Сообщения о попытках страны-члена НАТО противодействовать российским разведывательным дронам подчеркивают потребность в дальнейшем развитии оборонительных возможностей, ведь РФ продолжает использовать полученный на поле боя в Украине опыт для создания новейших технологий", - говорится в обзоре.

Видео дня

Российские дроны в Европе

Вчера в Германии над авиабазой Швезинг, где обучаются украинские военные, Бундесвер обнаружил неизвестные беспилотники. Есть вероятность, что за местом шпионят россияне. Подозрительные беспилотники были замечены над этой авиабазой в январе шесть раз. Даже использование специальных устройств для помех не позволило немецкой армии заставить эти дроны приземлиться или определить местонахождение пилотов.

Также стало известно, что РФ и Британия уже ведут скрытую подводную "войну". Активность российского шпионского судна "Янтарь" у британского побережья свидетельствует об активной подготовке РФ к полномасштабной войне против стран Запада.

Кроме того, в соцсетях появились изображения нового российского изобретения - FPV-дрона, оснащенного камерой и установленного на бамбуковой раме. По данным специалистов, такой дрон может находиться рядом с трассой и скрытно передавать видео каждого проезжающего мимо автомобиля в течение нескольких недель.

Вас также могут заинтересовать новости: