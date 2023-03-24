Россия рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку войны со стороны Беларуси как важный политический сигнал.

Россия использует Беларусь для обучения своих солдат, поскольку война против Украины серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Отмечается, что в середине марта Россия, вероятно, перебросила не менее 1000 военнослужащих, которые проходили подготовку на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

При этом, отмечают в разведке Британии, новой ротации войск отмечено не было, но Россия оставила палаточный лагерь на месте, что позволяет предположить, что она рассматривает возможность продолжения учебной программы.

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"Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего личного состава у гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, насколько российская "специальная военная операция" серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил - инструкторы в основном развернуты в Украине", - сказано в сообщении разведки Британии.

Также отмечается, что Россия, вероятно, рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку войны со стороны Беларуси как важный политический посыл.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 23 марта, украинские военные ликвидировали 1020 российских оккупантов. Всего с 24 февраля 2022 года на украинской земле были уничтожены 169 тысяч 170 представителей российской захватнической армии.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, российские оккупанты увеличивают количество койко-мест в госпиталях в Луганской области из-за значительных потерь. Раненых офицеров эвакуировали на территорию РФ вертолетами.

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