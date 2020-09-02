Стороны согласовали координаты 19 участков разминирования, а 20-й участок неподалёку от Золотого будет разминирован в рамках открытия КПВВ в этом районе.

Трехсторонняя контактная группа согласовала рамочное решение о противоминной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, сегодня состоялось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок неподалёку от Золотого будет разминирован в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно в ноябре", - говорится в сообщении.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

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Разминирование на Донбассе

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в июле стороны согласовали 13 участков на Донбассе для проведения работ по разминированию.

С начала 2020 году в районе проведения операции Объединенных сил от взрывоопасных предметов очищено более 130 га площади.

Украина на сегодня является одной из самых заминированных стран мира. По предварительным оценкам, с начала российской агрессии совокупная площадь заминированных районов составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольной территории и около 14 тыс. кв. км временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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Автор: Антонина Доломанжи