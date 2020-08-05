СБУ задержала боевика "батальона Восток", убивавшего украинцев возле Донецкого аэропорта

Задержали бывшего боевика после того как он скрытно прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

СБУ задержала пулеметчика "батальона Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого "батальона Восток".

"На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков", - говорится в сообщении.

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В СБУ сообщили, что в 2015 году злоумышленник покинул группировку и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия.

Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрытно прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, за участие в Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях трех итальянцев на родине приговорены к заключению.

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